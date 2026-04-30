Adriana Fernández

El castillo más imponente de España parece un barco de piedra: mide más de 200 metros, está sobre la colina más alta de la Ribera del Duero y tiene casi 30 metros de altura

Elevado sobre una estrecha loma que domina el paisaje ondulado de la Ribera del Duero, este coloso de piedra fue durante siglos mucho más que una silueta espectacular en el horizonte. Su origen se remonta a comienzos del siglo X, en plena Reconquista, cuando la línea del Duero marcaba una frontera inestable y estratégica. En aquel contexto convulso, controlar las alturas significaba controlar el territorio y más cuando se trataba de una altura de 30 metros.

Desde esta atalaya natural se vigilaban los valles del Duero, el Duratón y el Botijas, corredores fluviales que hoy separan las provincias de Valladolid y Segovia. En la Edad Media eran auténticas autopistas naturales. Desde lo más alto se supervisaban rutas, movimientos de tropas y caminos de repoblación, en una frontera que cambiaba de manos con frecuencia entre cristianos y musulmanes. ¿Sabes de qué lugar se trata? Dale al play y averígualo.