Sara Fernández García

El castillo español que los expertos consideran uno de los mejor conservados de Europa: sus murallas, torres y salas nobles siguen intactas tras más de cinco siglos

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Cuando se terminó de construir en el siglo XV, el Castillo de Belmonte era una de las residencias señoriales más ambiciosas de Castilla. Más de cinco siglos después, sigue conservando gran parte de la estructura que levantó el poderoso marqués de Villena, desde las murallas y torres exteriores hasta numerosas dependencias interiores que permiten comprender cómo era la vida dentro de una gran fortaleza nobiliaria de finales de la Edad Media.

Ese es uno de los motivos por los que el Castillo aparece con frecuencia entre los castillos mejor conservados de España y de Europa. Situado en la provincia de Cuenca, este imponente edificio destaca tanto por su estado de conservación como por una arquitectura poco habitual que combina elementos defensivos medievales con soluciones más propias de las residencias nobiliarias de finales de la Edad Media. Pero este es solo el principio; dale al play para conocer su historia completa.