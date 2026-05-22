Adriana Fernández

Con una cascada de 54 metros de alto y declarada Patrimonio de la Humanidad: la ruta de senderismo más bonita de España cruza el meridiano de Greenwich

A los pies del río Arazas, sobre una extensa pradera, se extiende un impresionante circo glaciar en el corazón de Huesca, un valle en forma de U con paredes verticales de hasta 1.500 metros dominado por la sección pirenaica correspondiente a Aragón.

Son más de 15 kilómetros bajo el macizo de Monte Perdido, la tercera cumbre más alta de esta cadena montañosa, y en el centro de este anfiteatro nombrado Patrimonio de la Humanidad, se traza la senda perfecta para conocer sus entrañas: cascadas, puentes, cornisas, escalones naturales, y una caída de agua de 54 metros de alto que da nombre a su sendero, la ruta Cola de Caballo. Dale al play y te contamos todo sobre esta preciosa ruta de senderismo.