Adriana Fernández

Ni el Cares, ni el Caminito del Rey: la ruta de senderismo más espectacular de España cruza un desfiladero a través de un puente colgante a más de 70 metros de altura

España alberga paisajes de fantasía que evocan mundos de aventura, desde los Picos de Europa hasta las Tablas de Daimiel. Pero más allá de estos lugares icónicos, existen rutas menos conocidas igualmente impresionantes, como la ruta de El Saltillo en Málaga, dentro del parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

El gran atractivo de esta ruta es su puente colgante: más de 50 metros de largo suspendidos a unos 70 metros sobre el río Almanchares, uno de los tres puentes colgantes más grandes de España. Desde él se disfrutan vistas espectaculares del barranco y las montañas circundantes.

La ruta completa tiene casi 10 kilómetros con dos variantes de dificultad. Partiendo desde Canillas de Aceituno, el camino atraviesa pinares, acequias y pasarelas hasta llegar a una bifurcación: una vía lleva a unas pozas naturales y la otra desciende al puente colgante y al mirador de Sedella. Y si quieres verlo con tus propios ojos... dale play al vídeo.