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Sara Fernández García

Ni el Caminito del Rey ni las Pasarelas de Relleu: la mejor ruta de senderismo de España se hace a pie y se vuelve en kayak

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Cuando se habla de senderos espectaculares en España, el Caminito del Rey suele acaparar toda la atención. Pero, en un rincón remoto del Prepirineo aragonés existe una ruta capaz de provocar la misma mezcla de vértigo, asombro y emoción para quienes se atreven a cruzarla.

Suspendidas sobre los impresionantes cortados que dominan el embalse de Canelles, en la frontera natural entre Aragón y Cataluña, se encuentra una de las rutas senderistas más espectaculares de España. Es una ruta de las pasarelas: desde lejos parecen imposibles y, de cerca, ofrecen una experiencia inolvidable para quienes disfrutan de la naturaleza en estado puro... Dale al play para descubrirlas.