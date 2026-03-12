La calle en la que mejor se come de Madrid está en Chamberí y muchos la llaman “la milla de oro de la gastronomía española”

En Madrid hay mucho que hacer y que ver. Pero hay una calle en Madrid donde el protagonista no es el entorno, sino su variedad de bares, tabernas y restaurantes. Porque si hay algo en lo que Madrid suele ponerse de acuerdo (que no es poco decir) es en que aquí se come bien. Tan bien que, desde hace años, críticos, cocineros y comensales habituales hablan de esta calle como la “milla de oro de la gastronomía madrileña”. ¿Sabes cuál es? Dale al play y descúbrela.