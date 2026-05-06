Adriana Fernández

La calle más larga de España está entre dos mares y tiene playas a ambos lados: es la Miami española

En la costa de la Región de Murcia existe una formación geográfica poco habitual: una lengua de arena que separa el mar Mediterráneo de una gran laguna salada. Un cordón litoral de unos 22 kilómetros de longitud que separa dos masas de agua muy diferentes.

Al ser tan particular, muchas veces se la menciona como “la calle más larga de España”, ya que a lo largo de toda la franja discurre prácticamente una única vía principal que conecta urbanizaciones, hoteles, puertos deportivos y zonas de playa desde un extremo a otro. ¿Sabes de qué lugar se trata? Dale al play para averiguarlo.