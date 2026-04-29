Adriana Fernández

La calle de España que tiene más de 80 restaurantes y tabernas en 150 metros: está considerada "la meca mundial de la gastronomía"

La gastronomía española es célebre alrededor del todo el mundo, y con razón; compuesta por una gran variedad de platos y elaborada con ingredientes de la más alta calidad, sigue las costumbres de la cocina mediterránea, influenciada por culturas de lo más diversas y combinando elementos de tradición rural y costera. Aparte, desde hace ya años, son varios los restaurantes españoles que encabezan las listas de los mejores restaurantes de todo el mundo.

Pero no es solo en los restaurantes reconocidos con estrella Michelin donde se come de maravilla. Por todo el país, en cada ciudad y en cada pueblo, encontramos establecimientos en los que podemos disfrutar de una cocina de lo más excelente, y además siempre a precios muy asequibles para todos los bolsillos.

En el corazón de una de las ciudades más bonitas de España, rodeada de edificios de origen medieval y balconadas de hierro, se extiende la que muchos consideran la “meca mundial de la gastronomía”, pues en una extensión de unos 150 metros concentra alrededor de 80 bares, restaurantes y tabernas, en los cuales podemos degustar los mejores platos y tapas del mundo entero. Dale al play si quieres saber cuál es.