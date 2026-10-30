Sara Fernández García

Es el “barrio de los millonarios”, donde vive y va de vacaciones la élite de Cantabria: casas señoriales con vistas al Palacio de la Magdalena y villas victorianas frente a la bahía

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Paisaje marítimo, aristocracia decimonónica y herencia literaria. Cada ciudad tiene su esencia, y sin duda estas tres características son el hilo conductor del famoso “barrio de los millonarios” de Cantabria, un fragmento del casco urbano de su ciudad capital que ha definido el lenguaje aristocrático de Santander desde el siglo XIX.

Hablamos de El Sardinero, un barrio al este del casco urbano, con vistas al mar Cantábrico que, desde las alturas saluda a los dos arenales que lo diferencian a sus pies: las dos playas de El Sardinero, primera y segunda respectivamente, unidas en bajamar y distanciadas por el cabo rocoso y los Jardines de Piquío. Ambas cuentan con Bandera Azul y la Q de Calidad Turística, reafirmando los servicios y conservación de la zona. Dale al play para conocer su historia.