Ni Baqueira, ni Sierra Nevada: la mejor estación de esquí de España, según los Premios Mundiales del Esquí, está rodeada de un patrimonio románico inigualable y es la más alta de los Pirineos

El país cuenta con más de 30 estaciones de esquí operativas, pero solo siete han sido las nominadas en la candidatura a mejor esquí resort de España en la última edición de los premios Mundiales del Esquí: los World Ski Awards. Y la ganadora es, además de "flamante", según el jurado, la estación que ofrece “una experiencia invernal inigualable para los amantes del esquí”. Dale al play y no te quedes con las ganas de saber cuál es.