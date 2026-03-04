Ni Baqueira, ni Sierra Nevada: la mejor estación de esquí de España, según los Premios Mundiales del Esquí, está rodeada de un patrimonio románico inigualable y es la más alta de los Pirineos
Solo siete estaciones de esquí, de las más de 30 con las que cuenta España, han optado al premio a la mejor de todo el país.
El país cuenta con más de 30 estaciones de esquí operativas, pero solo siete han sido las nominadas en la candidatura a mejor esquí resort de España en la última edición de los premios Mundiales del Esquí: los World Ski Awards. Y la ganadora es, además de "flamante", según el jurado, la estación que ofrece “una experiencia invernal inigualable para los amantes del esquí”. Dale al play y no te quedes con las ganas de saber cuál es.