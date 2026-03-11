Es el balneario más deseado de España en marzo: sus aguas termales son las más saladas de Europa, tienen propiedades curativas y está rodeado de un entorno natural mágico

El termalismo en Europa en general y en España en particular convive desde hace siglos con los seres humanos. Fueron los romanos quienes introdujeron estas prácticas, pero es realmente en el siglo XIX cuando se empiezan a recuperar como espacios donde prima el bienestar. Y uno de ellos fue este balneario cuyas aguas comenzaron a explotarse en el año 1846; además de tener las aguas termales más saladas de Europa, y estar rodeado de un entorno natural mágico, su historia es de lo más curiosa. Dale al play y te la contamos.