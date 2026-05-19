Adriana Fernández

Ni Altea, ni Guadalest: el pueblo más bonito de Alicante está repleto de cuevas, es Bien de Interés Cultural y tiene una casa con 700.000 conchas marinas

En este pueblo de la provincia de Alicante se mezcla historia, paisaje y creatividad, cuyo principal atractivo es un conjunto de viviendas excavadas en la roca que a día de hoy suponen un auténtico museo al aire libre. En pleno corazón de la Vega Baja del Segura, junto al cauce del río Segura, este enclave ha modificado su forma de vida respecto al agua. Se le conoce como 'pueblo troglodita', pero su entorno alberga una belleza extraordinaria dentro de la península Ibérica.

Pasear por esta zona es como entrar en un museo popular: murales, esculturas y piezas de artesanía aparecen en cada rincón, cambiando con el paso de las estaciones y con las nuevas propuestas de los artistas que trabajan en el lugar. A lo largo del año, además, el recinto acoge ferias de artesanía, talleres, visitas guiadas y actividades culturales que mantienen viva la tradición creativa del municipio. Visitar esta localidad es una experiencia cada vez más imprescindible para los viajeros. Dale al play y te decimos de qué lugar se trata.