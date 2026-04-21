Adriana Fernández

Ni Albarracín, ni Sigüenza: el pueblo medieval más bonito de España tiene cuevas Patrimonio de la Humanidad y está en el Cantábrico

En la costa occidental de Cantabria, a pocos kilómetros del mar y a medio camino entre Santander y Suances, se encuentra uno de los conjuntos históricos mejor conservados del norte de España. Su fama se debe a que desde hace décadas está considerada una de las villas medievales más notables del país por la integridad de su casco histórico y la calidad de su patrimonio civil y religioso.

Quien llega por primera vez se encuentra con un trazado urbano que se ha mantenido prácticamente intacto desde la Edad Media con calles empedradas, casonas de piedra, escudos nobiliarios y torres defensivas que recuerdan la importancia que tuvo la villa entre los siglos XII y XVI. Además, su declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1889 ya reconocía su importancia. Dale al play para descubrir su nombre.