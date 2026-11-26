Lucía Alfonso González

Aitana Bonmatí (28 años), sobre su refugio en un pueblo indiano a 40 minutos de Barcelona: "Intento volver a mi pueblo cuando el fútbol me lo permite"

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En París, sobre el escenario de un teatro histórico, Aitana Bonmatí levantó su tercer Balón de Oro consecutivo, una hazaña al alcance de muy pocos en el mundo del fútbol. Pero su historia empieza mucho antes y mucho más cerca, en un pueblo costero de la provincia de Barcelona donde ella, lejos de la fama, sigue siendo una vecina más: la alcaldesa recuerda que nunca ha dejado de participar en la vida del municipio, desde los bailes populares hasta las visitas al club donde los niños y las niñas la miran como un ejemplo a seguir.

Merece la pena descubrirlo con calma. Forma parte de la Ruta de los Indianos, y entre sus calles destaca la Casa de la Vila, otra de las construcciones que levantaron quienes regresaron ricos de ultramar. También sorprende una iglesia neogótica inspirada en una de las grandes basílicas góticas de Barcelona. Y para comer, cuatro restaurantes del casco urbano se unen cada año en una ruta gastronómica dedicada a una ensalada típica de la comarca, cuyo origen se disputan varios pueblos vecinos. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.