Adriana Fernández

21 días, 13 países y 18000 kilómetros desde el Algarve portugués hasta Singapur: es el viaje en tren más largo del mundo

Cruzar de Europa al sudeste asiático en tren no es una fantasía, pero tampoco un viaje sencillo. El recorrido de más de 18.000 kilómetros que une el sur de Portugal con Singapur permite algo poco habitual: atravesar dos continentes sin pisar un aeropuerto.

El planteamiento es simple, pero llevarlo a cabo no tanto: implica enlazar trenes durante días (o semanas) hasta pasar de Europa al sudeste asiático. Ya solo cruzar Rusia en el Transiberiano supone varios días seguidos a bordo, lo que te puede dar una idea de la escala del viaje.

En la práctica, es un viaje que requiere planificación y cierta flexibilidad, pero que permite recorrer miles de kilómetros de forma continua y que, a diferencia de otros recorridos largos, aquí el cambio de paisaje es constante, lo que hace que la experiencia sea aún más especial. Dale al play si quieres saber cómo es posible.