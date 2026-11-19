Últimas noticias Los acantilados más altos de Europa continental están en España

Lucía Alfonso González

Se encontraron en televisión pero nacieron a 1.100 kilómetros: las raíces separadas de Christian Gálvez (46 años) y Patricia Pardo (43 años) están entre un istmo y una ciudad medieval histórica

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Christian Gálvez y Patricia Pardo llevan años en el mismo oficio, pero sus raíces están en dos ciudades que no podrían ser más distintas. La de la familia de él es una ciudad muy joven, que se independizó de su vecina en 1870 y donde antes solo había fortines, una torre de vigilancia y un puñado de pescadores. Ocupa apenas 19 kilómetros cuadrados a cinco metros sobre el mar, y tierra adentro empieza un parque natural de alcornoques y quejigos que te hace olvidar la arena. Gálvez pasaba allí los veranos, paseando por sus calles comerciales e yendo a la feria en familia. Si quieres vivirla a fondo, ve en julio, cuando la ciudad pasa una semana larga de fiesta en la calle, con una procesión que sale al mar desde el barrio de pescadores.

La ciudad de Patricia es justo lo contrario: una de las más antiguas de la península, nacida en el siglo IX alrededor de un sepulcro y con una universidad fundada en 1495 cuyas facultades siguen mezcladas con las casas del casco antiguo. Allí dudó entre estudiar Medicina o Periodismo, y a los 18 años eligió marcharse a Madrid, aunque sigue presumiendo de sus raíces gallegas. Junto al templo principal se levanta un hospital de peregrinos de 1499 convertido hoy en parador. En los alrededores hay un monte con la mejor panorámica del valle, un puente medieval sobre el río y, si tienes un día entero, una costa salvaje a un paso. ¿Sabes ya de qué ciudades hablamos? Dale al play y descúbrelo.