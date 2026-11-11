Sara Fernández García

Tomàs, sobre ser el único vecino de un pueblo abandonado de Lleida: "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo"

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En el Pirineo catalán hay un pueblo de piedra que llegó a tener 180 vecinos en el siglo XIX y que en 1972 se quedó completamente vacío, hasta que hace doce años llegó un hombre con una única misión: devolverle la vida. Hoy tiene 64 años, es su único habitante y lo explica con una imagen preciosa: hay piedras que están llorando y otras que ya han dejado de llorar, que son las que él ha ido reconstruyendo. Asegura que nunca había sido tan feliz y que allí se vive bien con un subsidio de 480 euros, porque no hay dónde gastarlos.

Mientras tanto, el pueblo conserva todo su encanto: calles de piedra que se quedaron desiertas en los años setenta y casas que aún mantienen la estructura tradicional de alta montaña. Desde allí sale una ruta entre la naturaleza que cruza el pueblo hasta un arroyo. Y escondidos en el paisaje esperan restos megalíticos como menhires, esas grandes piedras clavadas en vertical que llevan milenios en pie. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.