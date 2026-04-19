Adriana Fernández

El paseo marítimo más bonito de España es una obra modernista de más de 2 kilómetros: frente al Mediterráneo y repleto de colores

Firmado por Carlos Ferrater, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura española contemporánea, este paseo marítimo era en palabras de su arquitecto “un lugar muy deprimido”, al que él dio vida y color en una estructura de hormigón blanco encintado por una consecución cromática infinita, con la idea de, además de generar el propio paseo, crear una dinámica urbanística entre los propios ciudadanos.

De un estilo modernista y contemporáneo, esta estructura hecha en conjunto con el estudio de arquitectura AOB, nace de la intención de, más allá de dar respuesta, “crear un lugar” donde encontrar la necesidad de la obra. Su estructura es tripartita: en la primera parte, el protagonista, indudablemente, es el hormigón blanco; a su base le sigue una segunda capa que, sobre la estructura, pavimenta con colores el paseo, que se adorna, a lo largo de la costa con elementos naturales que dotan de personalidad a este curioso proyecto. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? ¡Dale al play!