Adriana Fernández

A menos de 20 kilómetros de la frontera con España, en los márgenes de un río y con una catedral Patrimonio de la Humanidad: la ciudad francesa que es perfecta para una escapada

En el departamento de los Pirineos Atlánticos y a escasos kilómetros tanto de la costa del mar Cantábrico y la frontera con España, en la región del País Vasco francés se halla una ciudad de belleza y encanto únicos; una ciudad con más de mil años de antigüedad en la que historia, arte, gastronomía y naturaleza hacen que visitarla se convierta en una experiencia sin igual.

Una preciosa ciudad fundada a mediados del siglo X y construida sobre un antiguo castrum romano datado del siglo IV. A lo largo de los once siglos de historia que tiene la ciudad, ha ido cultivando un patrimonio cultural e histórico de lo más rico y diverso, con hermosos monumentos repartidos por la ciudad y un ambiente que parece llevarnos de vuelta al pasado.

Es por todo esto que, desde 2011, forma parte de la red de “Villes et Pays d’art et d’histoire”, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura a todas aquellas localidades que ponen en valor su patrimonio material e inmaterial. Dale al play y te contamos todo sobre este destino.