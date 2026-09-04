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Sara Fernández García

110 kilómetros de cuevas y una ermita tallada en la roca: el Monumento Natural de España que representa el mayor sistema de cuevas de Europa

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Este Monumento Natural, situado al norte de Burgos, en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, es uno de los mayores complejos kársticos de la península ibérica y del mundo. Protegido desde 1996, ocupa cerca de 14.000 hectáreas y cuenta con más de 110 kilómetros de galerías subterráneas repartidas entre 14 cuevas principales conectadas entre sí. Además de su enorme valor geológico, destaca por su riqueza arqueológica, con pinturas rupestres, herramientas, restos cerámicos y santuarios que documentan la presencia humana desde el Paleolítico hasta la Edad Media.

Solo dos cuevas pueden visitarse. La más accesible es la Cueva de la ermita de San Bernabé, con un recorrido de unos 400 metros y una ermita decorada con pinturas murales de los siglos XVIII y XIX. La Cueva Palomera, en cambio, ofrece una experiencia más aventurera en forma de espeleopaseo. El complejo conserva también huellas humanas de hace unos 4.500 años, herramientas de hasta 70.000 años de antigüedad y pinturas rupestres de hace unos 10.000 años. A ello se suma una gran biodiversidad, con centenares de especies, 16 endémicas, varias especies de murciélagos y aves rapaces como el águila real, el buitre leonado y el alimoche. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? ¡Dale al play!