Sara Fernández García

Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso donde el confort es la prioridad absoluta

Desde perseguir la anécdota hasta buscar el silencio, pasando por la cultura, la historia, gastronomía, los parajes naturales, escenas cotidianas o vivir, sencillamente, una realidad distinta, cada escapada es un mundo pero, llegado el momento, uno mira más allá de dormir en cualquier sitio a costa de vivirlo todo.

En ese relevo generacional en el que se despide a Kerouac existe un estilo de viaje en el que la comodidad acompaña, sin alejar al destino, a estas escapadas de ensueño. Nosotros te proponemos estos 10 imprescindibles. Dale al play para descubrirlos.