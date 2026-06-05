Sara Fernández García

Los 10 viajes que debes hacer después de los 65 años: combinan belleza, comodidad y experiencias memorables en un mismo destino

En VIAJAR sabemos que cumplir años no es sinónimo de estarse quieto y parado en casa. Más bien, somos de los que pensamos todo lo contrario. Porque cuando se tienen 65 años o más, es el momento de seguir viajando, eso sí, quizá con algo más de calma que cuando se es más joven. Lo importante es viajar, y tenemos una lista con los diez destinos que hay que visitar cuando llega la edad de la jubilación. Dale al play te decimos cuáles son.