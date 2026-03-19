Los 10 viajes que deberías hacer después de cumplir 50 años: son perfectos para disfrutar sin prisa y con sentido

Ya sabemos que los 50 son los nuevos 30, ¡o eso dicen! En lo que sí estamos todos de acuerdo es que cumplir 50 años no tiene que significar viajar menos, sino viajar mejor; con más criterio, más paciencia y menos necesidad de demostrar nada. Ya no se trata de tachar países de una lista, mal comer y dormir en cualquier sitio, sino de elegir bien dónde poner los pies y cuánto tiempo quedarse. Y sabemos cuáles son los diez destinos que mejor encajan con esos criterios. Dale al play y te decimos cuáles son.