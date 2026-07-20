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10 pueblos preciosos que debes visitar después de los 65 años: cómodos, con mucho patrimonio y restaurantes para comer espectacular

10 pueblos preciosos que debes visitar después de los 65 años: cómodos, con mucho patrimonio y restaurantes para comer espectacular

Sara Fernández García

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Jubilarse no implica quedarse en casa, ni mucho menos. Cumplir 65 años o más puede significar tener tiempo para hacer todos esos viajes que llevas años retrasando. Pueden ser grandes viajes fuera de nuestro país, pero también es momento de hacer una escapada a todos esos pueblos de España que siguen en tu lista de lugares que visitar de nuestra geografía.

Tal vez ahora la visita sea más calmada que cuanto eras joven, y tal vez priorices la comodidad y el comer bien, pero la suerte es que España está llena de lugares que ofrecen todo eso y más. Piensa en destinos donde acabar el día en una terraza tranquila, con buena comida en una plaza histórica desde la que volver caminando a un pequeño hotel. La clave es no dejar de viajar, que aún queda muchísimo por descubrir. Dale al play, porque tenemos la lista definitiva.

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