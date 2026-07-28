Sara Fernández García

10 catedrales desconocidas de España que superan en belleza a las grandes capitales: torres que desafían la gravedad, restos románicos excavados en roca y una historia por contar

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España es un país profundamente marcado por la presencia de sus catedrales. Sin embargo, pocas personas saben que el país cuenta con 106 catedrales, de las cuales 74 siguen siendo catedrales actuales. Aun así, cuando se habla de ellas, casi siempre aparecen los mismos nombres: la catedral de Santiago de Compostela, la de Sevilla, la de Burgos, la de León o la Almudena, en Madrid.

Pero más allá de estos grandes iconos existe un amplio patrimonio catedralicio menos conocido que merece ser descubierto. De ellas, 14 han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, ya sea de forma individual o conjunta con otros edificios históricos, un reconocimiento que garantiza su conservación y aumenta su valor histórico y cultural. Dale al play para conocer los detalles.