Vuelos directos desde Alicante a los mercados navideños europeos por 30 euros: el viaje más barato de esta Navidad

Pero ¿qué son exactamente los mercados navideños? Se trata de ferias tradicionales que tienen lugar en plazas céntricas, normalmente desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre (y en algunos casos, incluso después). En ellos puedes encontrar desde figuras para el belén y adornos para el árbol, hasta especialidades culinarias locales, como salchichas, chocolates, quesos, dulces típicos y bebidas calientes. Todo rodeado de espectáculos, música en vivo, pistas de hielo o tiovivos que completan la experiencia.