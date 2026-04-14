El viaje en tren más impresionante de España es un museo de la Belle Époque: pasa por un Patrimonio de la Humanidad, solo acepta 48 pasajeros y es el "hermano del Orient Express"

¿Recuerdas el Orient Express? Un tren legendario que conectaba París con Estambul y ofrecía una experiencia de lujo a todo el que se montara en él. Hoy en día circula bajo el nombre Venice Simplon-Orient-Express, pero no es el único tren con estas características. Es más, España cuenta con uno que hasta se podría decir que es su “hermano”.

Una de las ciudades por las que pasa el “hermano del Orient Express” / Istock / JackF

Recorre el norte de España y, aparte de pasar por paisajes de ensueño, es un museo de la Belle Époque gracias a sus vagones originales restaurados de finales del siglo XIX y principios del XX. Montarse en él se siente como hacer un viaje al pasado, pero eso sí, ten cuidado si quieres cogerte un billete, porque solo acepta 48 pasajeros por viaje.

Adriana Fernández

Un tren anclado en el pasado

Se trata del Costa Verde Express, uno de los trenes de lujo españoles por excelencia nacido a partir de la bifurcación de “El Transcantábrico”, un antiguo tren turístico que terminó siendo dividido en El Transcantábrico Gran Lujo y el Transcantábrico Clásico, conocido desde hace 6 años como el Costa Verde Express.

Aunque su transformación tuvo lugar en 2020, no fue hasta 2 años después que comenzó sus operaciones. Con él, Renfe busca transportar al viajero a la época dorada de los viajes en ferrocarril mediante una decoración 'vintage' pero ofreciéndole todos los servicios y comodidades de 2026. Quiere que sus clientes vivan una experiencia “tradicional” pero llena de lujo.

Un viaje por el norte de España

El recorrido es el mismo, pero tú decides donde comenzarlo, lo único que cambia es el orden de las paradas. El tren va de Bilbao a Santiago de Compostela, cuya Ciudad Vieja está declarada Patrimonio de la Humanidad, y por el camino para por otros lugares emblemáticos de la España Verde como Santander, Santillana del Mar, Llanes, Gijón, Ribadeo o Viveiro.

Eso sí, el Costa Verde Express cuenta solamente con 24 habitaciones con un uso máximo de 2 personas por cuarto, por lo que solo hay 48 plazas. Todos los dormitorios están equipados con una cama de 1,35 x 1,80, minibar, caja fuerte, ropero, escritorio y teléfono con linea exterior además de baño privado, amplios ventanales y comidas y cenas.

Santiago de Compostela, Galicia / Istock / MarioGuti

Una experiencia de lujo

El tren solo está en funcionamiento entre mayo y octubre, por lo que en menos de un mes volverá a ponerse en marcha. La única parte negativa es lo que cuesta, pues sus 6 días y 5 noches tienen un precio de 9.000 por persona si vas solo y 5.000 por cabeza en caso de ir acompañado. Como ves, no es una experiencia de lujo solo por el paisaje que recorre.