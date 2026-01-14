El viaje en tren más bonito del mundo recorre los paisajes del norte de España: pasa por preciosos lagos, montañas alucinantes y un entorno único

Pocos viajes hay más romantizados que los que se hacen en un tren de época: esos paisajes que se van sucediendo a través de las ventanillas como si fueran películas, los asientos tapizados que parecen del tiempo de Agatha Christie, los vagones de madera... Son varios los trenes turísticos que circulan por España con estas características, como el de Sóller en Mallorca, el Expreso de La Robla en Castilla y León o el Tren de la Fresa en Madrid.