El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 100 euros: vagones de la Belle Époque, vistas a la montaña y paradas gastronómicas
Un viaje 100 años atrás en el tiempo por 74 euros. No es fantasía, es el plan más bonito que puedes hacer si viajas a Suiza.
Los enamorados de los trenes antiguos tienen un plan pendiente. Lo malo es que, al contrario de la amplísima y rica oferta que la Asociación de Amigos del Ferrocarril tiene en España, esta propuesta se encuentra un poquito más lejos.
Debemos dirigirnos a la pequeña ciudad suiza de Montreux, un enclave de casitas de colores que miran sobre un lago cristalino ubicado justo en la frontera con Francia. Es allí donde podremos oír aquello de "¡Viajeros, al tren!" (o, mejor dicho, "Voyageurs, au train!") antes de adentrarnos en una travesía que nos invita a viajar a la Europa más ostentosa de principios del siglo XX.
Así es el tren de la Belle Époque
Para entender el contexto en el que se basa este tren, hay que viajar a una Europa en la que reinaban la prosperidad económica, las fiestas de la aristocracia y una mirada esperanzada al futuro que se vería truncada en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Esta es la Belle Époque, un tiempo que ninguno de nosotros vivimos, pero al que ahora podemos viajar.
Esas décadas vuelven a la vida a bordo del GoldenPass Belle Époque, un trayecto que une la ciudad de Montreux con Zweisimmen, ubicado en el Oberland bernés. En el trayecto, el viajante podrá disfrutar de los paisajes más característicos de la geografía suiza, desde el lago de Ginebra hasta el extenso valle, pasando por los Alpes y el Gstaad.
Aunque el exterior del tren ya es bonito, los vagones interiores, especialmente los de primera clase, son todo un espectáculo. Los asientos se han decorado con un rico tapizado y los interiores están acabados en madera maciza.
Cómo es el trayecto en el Goldenpass Belle Époque
El viaje tiene una duración de 2 horas en cada sentido. Hay diferentes opciones a disposición de los turistas: un viaje sencillo, en el cual se puede disfrutar de la degustación de una tabla de productos locales; el Viaje del Chocolate, que incluye entradas a una fábrica de queso y otra de chocolate (con degustaciones incluidas) y el Tren del Queso, que incluye una comida con fondue.
El billete en primera clase tiene un precio de 59 francos por persona, y 10 francos más por elegir asiento (no es obligatorio, pero sí muy recomendable). En total, unos 74 euros. Hay billetes más baratos en segunda clase que rondan los 36 euros, pero los vagones no están decorados de forma tan profusa.
