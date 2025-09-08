El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 100 euros: vagones de la Belle Époque, vistas a la montaña y paradas gastronómicas

Para entender el contexto en el que se basa este tren, hay que viajar a una Europa en la que reinaban la prosperidad económica, las fiestas de la aristocracia y una mirada esperanzada al futuro que se vería truncada en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Esta es la Belle Époque, un tiempo que ninguno de nosotros vivimos, pero al que ahora podemos viajar.