El viaje en tren más bonito del mundo está en España: recorre las zonas más bonitas del norte un interior que te traslada al siglo XX

En el vagón restaurante es posible degustar algunos de los platos más tradicionales y deliciosos de la gastronomía española, desde los desayunos hasta las cenas. Además, tiene una parte de bar en la que se puede únicamente beber o picar algo, y es posible celebrar fiestas a bordo. Todos los coches son joyas ferroviarias de 1923 que han sido restauradas para ofrecer la mayor comodidad sin perder el clásico encanto de la Belle Époque.