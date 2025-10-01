El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 3 euros: recorre plantaciones de té y montañas espectaculares

Hay recorridos en tren que son mucho más que un simple transporte, más bien son una experiencia para contar. El de Kandy a Ella, en el corazón de Sri Lanka, es uno de ellos. Construido por los británicos a finales del siglo XIX para transportar té hacia Colombo, hoy es considerado el viaje en tren más bonito del mundo, y no solamente por mí (que también), sino que se unen miles de viajeros y publicaciones de viajes. El trayecto dura unas siete horas y recorre unos 160 kilómetros, pero lo importante no es la velocidad, sino el espectáculo que se despliega a cada curva.