El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 6 euros y recorre los paisajes más imponentes de Sri Lanka

Quizá es por las historias que giran en torno a él o por el encanto que irradia, pero el tren es uno de los medios de transporte más mágicos que existen. Ya se ha demostrado muchas veces a través de la ficción como en la película de animación 'The Polar Express', en la saga de 'Harry Potter' de J. K. Rowling o en el libro 'Asesinato en el Orient Express' de Agatha Christie. Historias muy diferentes que plasman ese atractivo de los trenes a la perfección.