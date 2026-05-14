Las claves de Juan Manuel Liquindoli, etólogo, para viajar con mascotas en el coche: "No les des grandes raciones de comida antes del viaje. Lleva una prenda o juguete que conozcan, los olores familiares les tranquilizan"

Quien tiene perro sabe que viajar con ellos es tan agotador como reconfortante. Cuando ya forma parte de tu familia, dejarlo en casa no es una opción, igual que tampoco dejas a tu pareja o a tus hijos. Además, es la compañía perfecta, porque va contigo allá donde vayas, sin juzgar ni quejarse. Sin embargo, para que ellos estén cómodos y tú también, hay que tener en cuenta algunas cosas que solo los expertos en comportamiento animal como Juan Manuel Liquindoli conocen.

Los perros no dejan de ser animales, pero no por ello son de piedra. Cada uno es diferente, tiene unas necesidades y está criado de una manera u otra, pero lo que está claro es que, a nivel psicológico, siguen más o menos los mismos patrones de comportamiento. Aunque hay que considerar ciertas precauciones, siempre será mejor viajar en coche que en las bodegas de los aviones, donde se someten a entornos desconocidos, ruidos extremos y separación de sus dueños.

Adriana Fernández

Consejos para mejorar la experiencia de tu mascota en los viajes

Viajar con mascotas es algo cada vez más común, sobre todo en periodos vacacionales largos y en el coche familiar. Hay perros que llevan muy bien los viajes, pero otros se marean, se ponen nerviosos e incluso llegan a vomitar. Para evitar todas estas cosas, el etólogo compartió algunos consejos a través de sus redes sociales que resultan muy útiles para aquellas personas que estén pensando en llevarse a su perro en su próxima escapada.

El cinturón de seguridad para los perros es obligatorio y fundamental / Istock / Eva Blanco

Seguridad

La seguridad y hacerles sentir seguros son puntos clave para que pasen un buen viaje y tienen ciertas diferencias entre sí. Por un lado, Liquindoli afirma que el cinturón de seguridad "no solo es obligatorio, es fundamental". Hay que engancharlo siempre al arnés, nunca al collar, "porque en un movimiento brusco, podría hacerle daño en el cuello", añade. Para hacerle sentir seguro, "suma una camita o mantita que le resulte familiar", ya que "los olores conocidos ayudan a que el viaje sea más tranquilo".

Una manera de que los perros se relajen en un viaje en coche es llevar algo conocido / Istock / gollykim

Relajación

Si tu perro suele ponerse nervioso o ansioso cuando viaja, el experto afirma que la clave es "acostumbrarlo con tiempo" mediante "viajes cortos, experiencias positivas y recursos que favorezcan la calma como algo para masticar". Esto hará que se sienta mucho más seguro, porque al final la idea es que esté igual que en casa, que el coche sea un lugar conocido y cómodo para él. Aun así, si vomita, "no lo fuerces ni lo naturalices, consúltalo con tu veterinario", dice.

Cuando llegues al destino, no abras la puerta sin antes ponerle la correa / Istock / standret

Antes, durante y después del viaje

Antes del viaje, Liquindoli aconseja "no darle grandes raciones de comida", porque igual que un ser humano, puede sentirse pesado y hasta que le caiga mal al estómago. Durante el trayecto, sobre todo si son viajes largos, hay que "parar cada cierto tiempo para que pueda hacer sus necesidades y estirar las patas", recuerda. Cuando llegues al destino es muy importante "no abrir la puerta sin antes ponerle la correa", porque en lugares desconocidos "puede salir corriendo por miedo o sobreexcitación". Por si acaso, llevar siempre chapa identificatoria.

Viajar con tu mascota te dará recuerdos inolvidables / Istock / Oleh_Slobodeniuk

Viajar con tu perro o con cualquier otra mascota te dará recuerdos inolvidables y ellos se sentirán aún más queridos al estar cerca de sus dueños. Recuerda que hacerle sentir bien y seguro es fundamental para que en próximos viajes puedan disfrutar igual y, sobre todo, que estén bien educados para que, cuando llegues al destino, no exista ningún problema.