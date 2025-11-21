Valencia está a un paso del Polo Norte: cómo viajar a Helsinki desde la ciudad mediterránea (sin escalas)
Una nueva conexión directa desde España acercará a Helsinki, la capital mundial de la felicidad, a los viajeros que buscan naturaleza, diseño y, sobre todo, calma nórdica.
El norte está ahora un poquito más cerca. El próximo verano se estrenará una conexión que acerca la zona más septentrional del globo al espíritu mediterráneo.
La aerolínea finlandesa Finnair ha anunciado que va a poner en marcha una nueva ruta directa entre Valencia y Helsinki, con dos vuelos semanales operados por Airbus A320, reforzando su apuesta por el mercado español. La nueva conexión permitirá viajar desde la costa levantina a la capital finlandesa en poco más de cuatro horas.
Finlandia y España cada vez más cerca
La compañía ofrecerá vuelos entre Valencia y Finlandia desde el 11 de abril hasta el 24 de octubre de 2026, ampliando así una red que ya mantiene conexiones durante todo el año desde Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. En verano, la aerolínea continuará ampliando su catálogo y sumará también rutas a Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
La nueva ruta de Finnair no solo abre una puerta a Helsinki: desde su hub, la aerolínea conectará a los viajeros españoles con ciudades de Asia —como Tokio, Osaka o Nagoya— y destinos clave de Norteamérica, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas y Toronto.
Qué ver en Helsinki
Para quienes han soñado con visitar el norte de Europa, Helsinki es una sorpresa luminosa. Declarada capital del país más feliz del mundo durante siete años consecutivos según el Informe Mundial sobre la Felicidad, ofrece una mezcla de naturaleza, cultura y diseño contemporáneo que parece hecha a medida para cautivar a los viajeros estivales.
La urbe está moldeada por el Báltico: se trata, en realidad, de un archipiélago de 330 islas rodeado de bosques y lagos. El centro de Helsinki es compacto y amable para el viajero. Entre sus plazas y avenidas, la Plaza del Senado y su imponente Catedral de Helsinki marcan uno de los escenarios más emblemáticos.
Muy cerca, el Kauppatori, mercado abierto todo el año, ofrece productos locales y vistas directas a la Catedral ortodoxa de Uspenski. Pasear por el Parque Esplanadi es ver su lado más amable: conciertos gratuitos, terrazas llenas de vida y edificios históricos lo salpican y lo rodean.
Cuando hayamos degustado todo su patrimonio, podemos entrar a profundizar en la creatividad que respira la ciudad. Siguiendo la avenida Mannerheimintie aparecen hitos como la Estación Central de Eliel Saarinen, el Parlamento finlandés o el Finlandia Hall. Pero la joya contemporánea es la Biblioteca Central Oodi, un edificio sinuoso donde se puede leer, grabar música, trabajar, jugar o simplemente contemplar la ciudad desde su balcón. Muy cerca, la Capilla del Silencio de Kamppi invita a detenerse unos minutos en un espacio de recogimiento absoluto.
La naturaleza en Helsinki
La esencia de Helsinki siempre acaba llevándote al agua y al bosque. La isla de Vartiosaari, con apenas veinte habitantes, ofrece un sendero entre árboles centenarios, bayas y formaciones glaciares. Desde allí, un corto trayecto en embarcación conduce a la sauna pública de Lonna, con dos edificios tipo loft hechos de materiales naturales y vistas al archipiélago. Y qué vistas.
