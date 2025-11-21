Valencia está a un paso del Polo Norte: cómo viajar a Helsinki desde la ciudad mediterránea (sin escalas)

Cuando hayamos degustado todo su patrimonio, podemos entrar a profundizar en la creatividad que respira la ciudad. Siguiendo la avenida Mannerheimintie aparecen hitos como la Estación Central de Eliel Saarinen, el Parlamento finlandés o el Finlandia Hall. Pero la joya contemporánea es la Biblioteca Central Oodi, un edificio sinuoso donde se puede leer, grabar música, trabajar, jugar o simplemente contemplar la ciudad desde su balcón. Muy cerca, la Capilla del Silencio de Kamppi invita a detenerse unos minutos en un espacio de recogimiento absoluto.