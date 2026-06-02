Sara Fernández García

Vagones de la Belle Époque y vistas al mayor lago de agua dulce de Europa Occidental: el viaje en tren más bonito del mundo cuesta 40 euros

Para quienes entienden el viaje como algo más que llegar a un destino, existen trayectos capaces de convertirse en el verdadero recuerdo de la escapada. Y pocos medios de transporte logran hacerlo con tanta elegancia como el tren. Lejos de ser un simple desplazamiento hasta un lugar soñado, subir a un vagón puede transformarse en una experiencia completa: una invitación a contemplar el paisaje, dejar el móvil a un lado y recuperar el placer de mirar sin prisa todo aquello que sucede al otro lado de la ventana.

Entre montañas, lagos y vagones con alma histórica, algunos trenes europeos mantienen vivo el espíritu de la Belle Époque. Son recorridos que no solo presumen de panorámicas inolvidables, sino también de una estética cuidada, casi cinematográfica, que permite imaginar cómo era viajar en otra época.

El tren europeo de la Belle Époque mejor conservado

Uno de los ejemplos más singulares es el GoldenPass Belle Époque, un tren panorámico que conecta Montreux con Zweisimmen en un recorrido de algo menos de dos horas. El trayecto concentra buena parte del encanto del interior de Suiza: lagos brillantes, pueblos alpinos, praderas verdes y montañas que acompañan al viajero durante buena parte del camino.

Sin embargo, en este caso la belleza no está únicamente en el exterior. El interior del tren es una parte fundamental de la experiencia. Subir a bordo del GoldenPass Belle Époque es hacerlo en un vagón que parece diseñado para viajar al pasado, con una atmósfera elegante y pausada que recuerda a los grandes trenes clásicos europeos.

Te enseñamos todo lo que este tren puede ofrecerte... dándole play al vídeo.