El truco para viajar gratis en avión: apréndetelo para tu próximo viaje

El truco para viajar gratis en avión no es un secreto ni un misterio, pero sí puede resultar algo desconocido para aquellos usuarios que no viajan con frecuencia en avión, no compran los billetes directamente ni se plantean no llevar la tarjeta de embarque en papel (porque lo de llevarlo en el smartphone es demasiado ‘moderno’, ¡hola papá si lees esto!).