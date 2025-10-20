El tren nocturno más impresionante del mundo recorrerá Europa por menos de 80 euros: tiene más de 100 ciudades conectadas y cabinas de hotel sobre raíles
El futuro del transporte aquí está, y en Europa se sienta más que nunca con la nueva posibilidad de disfrutar de multitud de ciudades en tiempo récord.
Dormir en una cama mientras cruzas Europa, despertar en otra ciudad y pagar menos que por un vuelo low cost; una maravilla, ¿verdad? Pues está más cerca de lo que parece, pues eso es lo que propone NOX, la empresa ferroviaria emergente que planea lanzar en 2025 el tren nocturno más ambicioso y asequible del continente. Más de 100 ciudades conectadas desde solo 79 euros. Una revolución sobre raíles que promete traer de vuelta el encanto del viaje lento, pero con todas las comodidades del siglo XXI.
El renacer del tren nocturno
Los trenes nocturnos, que hace décadas parecían condenados a desaparecer, están viviendo una segunda edad de oro. Con la presión medioambiental sobre los vuelos cortos y el auge de los viajes sostenibles, Europa vuelve a mirar al ferrocarril. La empresa NOX, fundada por jóvenes emprendedores europeos, ha apostado por recuperar el romanticismo del tren nocturno clásico, pero adaptado a la nueva era del confort y la eficiencia. Su modelo recuerda a un hotel sobre ruedas: cabinas privadas, camas reales, wifi, baño y desayuno incluido, pero con un billete que cuesta menos de lo que vale un vuelo de bajo coste entre capitales europeas.
¡Todo un chollo!
El plan de NOX es tan ambicioso como realista. Crear una red ferroviaria nocturna europea con más de 100 destinos conectados, desde Lisboa hasta Estocolmo, pasando por Madrid, París, Viena, Ámsterdam o Praga. La idea es que los viajeros puedan moverse entre países mientras duermen, sin perder ni una hora de día en aeropuertos o esperas. Los billetes saldrán desde 79 euros para trayectos largos y habrá pases combinados que permitirán viajar varios días seguidos, con un sistema de reservas online muy similar al de los interrail passes.
Cabinas con diseño de hotel boutique
A diferencia de otros trenes nocturnos, NOX no quiere ser una versión modesta del transporte aéreo, sino una alternativa cómoda y estética. Las cabinas, diseñadas por el estudio alemán Neue Linie, cuentan con camas modulares, enchufes USB, baño privado, luces de ambiente y control de temperatura. Las versiones “duo” y “family” permitirán compartir compartimento con amigos o pareja, mientras que la categoría “solo” ofrecerá una habitación individual completa.
Además, los vagones incluirán un bar nocturno con servicio de cenas ligeras, espacios de coworking y una plataforma digital que muestra en tiempo real el recorrido, paisajes y paradas.
Un viaje más sostenible y sin estrés
El proyecto de NOX no es solo una apuesta por la nostalgia ferroviaria. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, un viaje en tren emite hasta 20 veces menos CO₂ que un vuelo de corta distancia. En un momento en que Europa busca reducir su huella de carbono, NOX se presenta como una alternativa moderna y ecológica para quienes quieren recorrer el continente sin renunciar a la comodidad.
Además, promete eliminar buena parte del estrés que acompaña a los viajes en avión; no hay colas, ni controles de equipaje restrictivos, ni esperas interminables. Solo el sonido del tren y la sensación de avanzar dormido hacia otro país.
Una nueva forma de viajar por Europa
La compañía ya ha firmado acuerdos con varias redes ferroviarias nacionales, entre ellas SNCF (Francia), DB (Alemania) y Renfe (España), para compartir infraestructuras y estaciones principales. Los primeros trayectos se realizarán en trenes híbridos reacondicionados, mientras que en 2026 llegarán los nuevos modelos propios fabricados por Siemens con tecnología eléctrica de bajo consumo. NOX busca posicionarse como el “Netflix de los trenes”; reservas flexibles, rutas personalizables y un enfoque slow travel que encaja con las nuevas generaciones viajeras.
Y es que, viajar en tren siempre tuvo algo de romántico. Pero hacerlo de noche, sabiendo que amanecerás en otra ciudad y que tu trayecto cuesta menos que una noche de hotel, es otra cosa. Por 79 euros, podrás dormir en Lisboa y despertar en París, cenar en Viena y tomar el café de la mañana en Praga, o ver la aurora sobre los Alpes mientras cruzas Alemania. Todo un sueño, ¿no creéis?
