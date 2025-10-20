El tren nocturno más impresionante del mundo recorrerá Europa por menos de 80 euros: tiene más de 100 ciudades conectadas y cabinas de hotel sobre raíles

Los trenes nocturnos, que hace décadas parecían condenados a desaparecer, están viviendo una segunda edad de oro. Con la presión medioambiental sobre los vuelos cortos y el auge de los viajes sostenibles, Europa vuelve a mirar al ferrocarril. La empresa NOX, fundada por jóvenes emprendedores europeos, ha apostado por recuperar el romanticismo del tren nocturno clásico, pero adaptado a la nueva era del confort y la eficiencia. Su modelo recuerda a un hotel sobre ruedas: cabinas privadas, camas reales, wifi, baño y desayuno incluido, pero con un billete que cuesta menos de lo que vale un vuelo de bajo coste entre capitales europeas.