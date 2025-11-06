El tren más bonito de Europa está en España: recorre el Cantábrico, con vagones del siglo XX y repleto de lujo

Lo que diferencia al Costa Verde Express de cualquier otro tren común es principalmente su estilo clásico y el recorrido que lleva a cabo, ya que junto a su versión “Gran Lujo” son los únicos trenes cuya travesía tiene lugar en la España Verde. Además, solo está en funcionamiento entre mayo y octubre, lo cual hace que sea una gran opción para quien desea huir al norte cuando suben las temperaturas.