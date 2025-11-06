El tren más bonito de Europa está en España: recorre el Cantábrico, con vagones del siglo XX y repleto de lujo
Un tren español que, aparte de ser precioso, es capaz de llevarte al pasado.
El tren más bonito de Europa es español y, por si fuera poco, sus vagones y habitaciones están caracterizados por un estilo clásico y elegante inspirados en una decoración propia del siglo XX.
Y sí, hemos dicho habitaciones, exactamente 24, ya que su recorrido consiste en una travesía de seis días y cinco noches por prácticamente todo el norte de nuestro país, concretamente entre Bilbao y Santiago de Compostela.
Un viaje por la España Verde
Estamos hablando del Costa Verde Express, un tren de lujo nacido a partir de la bifurcación de “El Transcantábrico”, un antiguo tren turístico de hace más de 30 años que más tarde sería dividido en dos: El Transcantábrico Gran Lujo y el Transcantábrico Clásico, conocido desde 2020 como el Costa Verde Express.
Operando desde 2022, Renfe pretende transportar al viajero a la época dorada de los viajes en ferrocarril pero con el acceso a los servicios de los que disponemos actualmente. Mediante su decoración busca acercarse lo más posible al pasado y que así puedas "viajar" de alguna manera a él, mientras que a su vez disfrutas durante casi una semana del norte de España.
El orden del recorrido lo elige el viajero, decidiendo si quiere partir desde Galicia o empezar su travesía en Bilbao. Sea cual sea su decisión, los lugares visitados durante la travesía están establecidos por la compañía y serán los mismos, solo cambiando el orden.
Durante los seis días que dura este trayecto, podrás visitar pueblos, ciudades y sitios emblemáticos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, siendo algunos de ellos lugares como Santander, Llanes, los Picos de Europa, Gijón o Viveiro.
El vehículo posee una capacidad de 48 personas y todas sus habitaciones están equipadas de una cama de 1,35 x 1,80, minibar, caja fuerte, ropero, escritorio y teléfono con linea exterior. Además, todas tienen baño privado, incluyen comidas y cenas y están dotadas de amplios ventanales con vistas al maravilloso paisaje verde.
El mejor tren de Europa
Lo que diferencia al Costa Verde Express de cualquier otro tren común es principalmente su estilo clásico y el recorrido que lleva a cabo, ya que junto a su versión “Gran Lujo” son los únicos trenes cuya travesía tiene lugar en la España Verde. Además, solo está en funcionamiento entre mayo y octubre, lo cual hace que sea una gran opción para quien desea huir al norte cuando suben las temperaturas.
Sin embargo, hay un pero, y es el precio de sus tarifas. A priori, la más barata es la individual con un coste de 8.350 euros. No obstante, aunque si deseas ir acompañado de alguien costaría 9.400 euros, si decidís dividirlo entre dos saldría a 4.700 euros por persona, lo cual es mucho más económico que si vas solo.
El Costa Verde Express no es solo un viaje en tren por el norte de España, es un viaje al pasado y una experiencia que, si puedes permitirte, estamos seguros de que va a ser memorable.
