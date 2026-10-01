El tren más lujoso del mundo es un palacio sobre raíles con mayordomo: recorre la India entre suites inspiradas en los maharajás y safaris de tigres

Si hablamos de trenes de lujo, hay uno que fue el pionero, el primero en hacer historia y convertir un viaje en tren en toda una experiencia llena de glamour, sofisticación y excesos. Y no es otro que el mítico e icónico Orient Express. Comenzó su historia en 1883 como primer tren de alta gama, con coches-cama de lujo capaces de trasladar la experiencia de un hotel de lujo pero sobre raíles por el continente europeo, uniendo dos ciudades históricas: París con Estambul.

El mítico Orient Express / Istock

Ese fue el comienzo de algo que todavía hoy es percibido como una de las grandes experiencias viajeras que hay que probar al menos una vez en la vida. Porque, aunque el Orient Express dejó de funcionar oficialmente en 1977, son varios los trenes que a lo largo de las décadas han ido rescatando su espíritu, como herederos de aquella forma de viajar.

Adriana Fernández

Uno de los últimos en ponerse en marcha es el Maharajas’ Express, un tren de lujo que nació en el año 2010 precisamente para convertir el imaginario de los antiguos maharajás indios en una experiencia ferroviaria contemporánea, uniendo las principales ciudades del país: desde Delhi a Jaipur, con Agra (la ciudad del Taj Mahal), Mumbai, Benarés y Ranthambore, conocida por albergar uno de los santuarios de vida silvestre y reservas de tigres más famosos e importantes de la India.

Taj Mahal / Istock

Y dentro del tren no falta detalle: cada coche de pasajeros cuenta con un mayordomo asignado, disponible las 24 horas, y encargado de atender las necesidades de los viajeros. Con esta iniciativa, la idea era crear un producto de turismo de lujo que permitiera recorrer distintas regiones de India sin renunciar a las comodidades de un hotel de cinco estrellas, exactamente igual que lo hizo el Orient Express en el siglo XIX.

Un tren contemporáneo pero con mucha historia

Lo que sí debemos saber, es que no se trata de un antiguo tren utilizado por los maharajás, sino que se trata de un tren moderno pero diseñado para evocar la época de los antiguos estados principescos de India. La propia compañía explica que su concepto se inspira en la relación que tuvieron los antiguos gobernantes indios con el ferrocarril.

Jaipur, la ciudad rosa / Istock / AlexAnton

Y es que algunos maharajás llegaron a poseer coches ferroviarios privados extraordinariamente lujosos. Por ejemplo, el antiguo vagón privado del Nizam de Hyderabad tenía herrajes de oro, mientras que en 1936 se construyó en Reino Unido un espectacular coche de lujo para Maharaja Yeshwant Rao Holkar de Indore, con madera de sicomoro, espejos rosas, cromo, teléfono interno y un sistema que hacía circular aire sobre hielo para combatir el calor.

Es decir, el Maharajas' Express es una recreación contemporánea de aquella tradición de viajes reales, lo que nos permite hacernos una idea del derroche y los excesos de lujo con los que solían viajar aquellos empresarios indios, cuando en muchos lugares del mundo el ferrocarril tradición ni siquiera era una realidad.

La icónica ciudad india de Benarés / Istock / Roop

Un palacio sobre raíles

El tren actual del Maharajas’ Express mantiene 23 coches, distribuidos entre cinco coches Deluxe, seis coches Junior Suite, dos coches Suite y un coche Presidential Suite, denominado Navratna y que ocupa un vagón completo, tal y como expone la compañía en su página web.

Además, el tren cuenta con dos restaurantes y dos espacios de bar y lounge, Rajah Club y Safari Bar. Los interiores recurren a madera, motivos decorativos indios, tejidos, ornamentación y referencias al patrimonio de los antiguos estados principescos, para que la experiencia sea total.

No es de extrañar que este tren recibiera el World Travel Award (unos premios considerados los Óscar del turismo) en la categoría de “World's Leading Luxury Train”, título que mantuvo durante siete años consecutivos.