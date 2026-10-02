El tren de lujo que recorre Andalucía en vagones de la Belle Époque construidos para la aristocracia europea: maderas nobles, lámparas de época y ciudades Patrimonio de la Humanidad

El Al Ándalus no es solo un tren de lujo que recorre Andalucía, en realidad es un tren histórico reconvertido en hotel sobre raíles con vagones originales que durante años estuvieron en desuso y décadas después volvieron con más fuerza que nunca. Esta es su historia.

El tren de lujo que recorre Andalucía en vagones de la Belle Époque construidos para la aristocracia europea / RENFE

Este tren histórico español es un proyecto turístico que nació en 1985, cuando Renfe recuperó y restauró una serie de coches ferroviarios construidos principalmente en Francia a finales de los años 20 y principios de los 30 que ya no estaban en funcionamiento.

La idea que había detrás no era simplemente la de poner en marcha un tren de lujo, sino recrear en España un producto de turismo ferroviario de alta gama inspirado en los grandes trenes-hotel europeos que estaban consiguiendo algo impensable: hacer que el propio desplazamiento formara parte de la experiencia turística.

Ciudades patrimonio

No se trataba simplemente de utilizar el tren para ir de una ciudad a otra, y eso que los destinos por los que pasa son parte del Patrimonio de la Humanidad (Sevilla, Córdoba, Baeza-Úbeda y Granada). Sino que el viaje debía convertirse en una especie de hotel de lujo móvil, con restaurantes, salones, habitaciones y servicios a bordo, mientras el pasajero visitaba distintos lugares durante las paradas. Y Renfe tomó como referencia el éxito del Orient Express, al igual que en el precedente español más importante: El Transcantábrico, que había comenzado a operar en 1983.

Sevilla, ciudad Patrimonio de la Humanidad / Istock / Paolo Gallo

Un viaje de época

Desde el inicio del proyecto, la estética que se buscaba era deliberadamente evocar la Belle Époque. No era casual que los coches conservaran maderas nobles, decoración clásica y elementos originales. La intención era que el pasajero sintiera que estaba viajando en otra época, pero con las comodidades contemporáneas.

Y es que este tren histórico recorre las diferentes provincias de Andalucía a bordo de vagones que nos llevan de viaje no solo de un lugar a otro de la geografía sino en el tiempo, y eso es, con permiso de los maravillosos destinos que recorre el tren, lo más interesante del proyecto.

Cinco de los coches-suite, como se denomina formalmente a los vagones de este tipo de trenes, proceden de una serie construida en Francia para los desplazamientos vacacionales de la monarquía británica, sobre todo para la ruta que hacían entre las poblaciones de Calais y Costa Azul. Es decir, que antes de convertirse en los vagones del Al Ándalus, ya habían formado parte del mundo ferroviario de las élites europeas.

Y hay un dato curioso: algunos de los coches restaurante que hoy forman parte del tren fueron construidos originalmente para la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, la compañía asociada históricamente al Orient Express. Según las informaciones oficiales de la compañía, estos coches fueron restaurados por primera vez en 1985 específicamente para crear el Al Ándalus Expreso. Y, posteriormente, fueron rehabilitados de nuevo para la recuperación del tren en 2012.

Vagones del Orient Express / Istock

Del olvido a la resurrección

El Al Ándalus funcionó durante aproximadamente dos décadas, hasta que a comienzos del año 2000 entró en crisis, que le llevó a dejar de circular en 2005. En ese momento, los coches quedaron estacionados en Sevilla y comenzaron a deteriorarse, hasta que

Y aquí aparece una imagen bastante buena para un artículo: el antiguo tren de lujo que había transportado viajeros por Andalucía quedó prácticamente abandonado en una estación, quedando abandonados prácticamente a su suerte hasta que en 2011 se volvió a recuperar el tren de la mano de FEVE, propietario del histórico Transcantábrico. Y, solo un año después, el Al Ándalus volvía a las vías del tren. Y así hasta hoy.