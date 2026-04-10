El tren más impresionante de Europa cuesta menos de 23 euros: tiene vagones de estilo retro, pasa por uno de los viaductos más altos del mundo y tiene vistas al lago más grande del sur de Europa

Se trata de los países balcánicos, una de las joyas más infravaloradas de Europa. Aparte de contar con paisajes increíbles, son mucho más económicos que otros lugares, por lo que son una muy buena opción si tienes un presupuesto limitado pero aún así quieres viajar fuera de España. Es más, cuentan con un tren que, por menos de 23 euros, te lleva por los Alpes Dináricos y pasa por varios países.