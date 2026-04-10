El tren más impresionante de Europa cuesta menos de 23 euros: tiene vagones de estilo retro, pasa por uno de los viaductos más altos del mundo y tiene vistas al lago más grande del sur de Europa
Comienza en una de las ciudades más antiguas del continente y termina en otro país perfecto para disfrutar del buen tiempo.
Si pensamos en Europa nuestra mente se va inmediatamente a lugares como Francia, Italia, Reino Unido y por supuesto España. Sin embargo, hay una serie de países que, si bien no son tan famosos, cada vez están cogiendo más popularidad y se están convirtiendo en el destino favorito de más personas.
Se trata de los países balcánicos, una de las joyas más infravaloradas de Europa. Aparte de contar con paisajes increíbles, son mucho más económicos que otros lugares, por lo que son una muy buena opción si tienes un presupuesto limitado pero aún así quieres viajar fuera de España. Es más, cuentan con un tren que, por menos de 23 euros, te lleva por los Alpes Dináricos y pasa por varios países.
Un viaje inolvidable por poco dinero
Se trata del ferrocarril Belgrado-Bar, que conecta la capital de Serbia con la costa de Montenegro. En sus más de 450 kilómetros pasa por Valjevo, Užice y Priboj en Serbia, una pequeña zona de Bosnia y Herzegovina llamada Štrpci y Montenegro, donde pasa por Bijelo Polje, Kolašin, Podgorica y finaliza en Bar.
El recorrido tiene una duración de aproximadamente 11 horas, y si te organizas bien con las fechas y optas por un asiento de segunda clase puedes encontrar billetes por menos de 23 euros. Actualmente se oferta un viaje al día de 19:54 a 6:54 si sales desde Belgrado y por un precio más elevado hay servicio de literas y camas para poder descansar por la noche. Aún cogiéndolo, seguiría sin ser excesivamente caro.
Un tren de espectáculo
Si viajas por la línea Belgrado-Bar, es posible que te encuentres con algunos vagones de estilo clásico con un toque más retro que crean un ambiente nostálgico y le dan un gran encanto al viaje. Además, si ya pasar por más de 200 túneles y 400 puentes no fuese suficiente, el tren también atraviesa el viaducto de Mala Rijeka, uno de los más altos que existen con aproximadamente 200 metros de altura.
Durante parte del viaje, la línea pasa por tramos cercanos al lago más grande del sur de Europa, por lo que ofrece vistas espectaculares. Se trata del Lago Skadar, situado en la frontera entre Montenegro y Albania, tiene unas dimensiones de 44 km de largo por 14 de ancho y cuenta con una gran biodiversidad con más de 250 especies de aves.
Una experiencia única
Empezar el viaje conociendo Belgrado, una de las ciudades más antiguas de Europa con más de 7.000 años de historia, y terminarlo en Bar mientras disfrutas de sus playas no tiene precio. Bueno, en verdad sí, menos de 23 euros. Si quieres hacer un viaje diferente a lo habitual y tienes la oportunidad, los Balcanes te están esperando.
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