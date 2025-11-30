El tren histórico por los paisajes más espectaculares del norte: de Galicia a País Vasco en una suite de lujo

Viajar en el Transcantábrico no es apto para todos los bolsillos. Un viaje en la Suite Deluxe puede salir por 18.500 euros por cabina doble (9.250 euros por persona) o 16.000 euros en el caso de la cabina individual. Eso sí, todas las comidas y experiencias programadas van incluidas en el precio, así como la entrada a monumentos, transportes adicionales en bus o el servicio de un acompañante plurilingüe.