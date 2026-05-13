El tren histórico que lleva el nombre de un rey y cuesta menos de 40 euros: paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad, actores de época a bordo y un ambiente selecto de los años cuarenta

A mediados del siglo XVI, Madrid pasó a ser de una modesta villa a la capital de su imperio, el más grande de la historia de España gracias al rey Felipe II. Se encargó de centralizar la administración, modernizar el tejido urbano, iniciar grandes obras y establecer el modelo de la 'Villa y Corte'. La obra magna de su mandato fue el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Y allí es a donde llega el tren turístico que hoy lleva su nombre: el Tren de Felipe II.

Así es el Tren de Felipe II, una de las joyas ferroviarias de Madrid / ALSA

Aunque no nació hasta varios siglos después, este tren quiso homenajear a uno de los monarcas que más transformó la ciudad de Madrid en algo más similar a lo que conocemos hoy. Se trata de un trayecto de 50 minutos que conduce a uno de los lugares más impresionantes de la región, El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. En unos vagones de los años 40 tirados por una locomotora de la década de 1960.

Adriana Fernández

Coches de 1940 y locomotoras de 1960

Los coches de viajeros encuentran sus orígenes al final de la Guerra Civil, en torno al año 1939. En ese entonces, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles estaba en pleno declive y la urgencia de renovarlos era real, sobre todo después de la debacle de la contienda. Alemania contaba con algunos coches metálicos muy avanzados desde hacía años, pero España no disponía de suficiente tecnología, ni medios, así que pidió ayuda a Francia.

Así se construyeron los coches 6000 en Francia, con diseño alemán y limitaciones propias de la España de la posguerra. Más adelante, en 1962, se convocó un concurso para la adquisición de 60 locomotoras diésel de uso mixto. El diseño final fue una adaptación de los que había en Norteamérica, y prestaron servicio principalmente en Madrid, Extremadura, Galicia, Asturias y las dos Castillas. Ahora solo funciona en la capital, pero de una manera muy especial.

El tren ha llegado a su destino

El Tren de Felipe II pasó a ser un tren turístico a finales del año 2016. Los coches y las locomotoras siguen siendo las mismas. Además, cuando entras, parece que el tiempo ha vuelto atrás, porque los revisores están caracterizados de la época de Felipe II e introducen a los viajeros en la atmósfera del imperio donde nunca se ponía el sol. Una vez se llega a El Escorial, nos topamos con lugares que son auténticas joyas arquitectónicas de la época.

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial / Istock / victor marques fernandez

Además del monasterio y la propia villa, destacan las Casas de Oficios aledañas, la Casita del Príncipe, la Casita de los Infantes o el Coliseo de Carlos III. Todos los rincones nos trasladan al siglo XVI a través de la propia ornamentación y a veces mediante visitas teatralizadas que nos hacen sentir como si formáramos parte de la corte del rey. Sin olvidar el entorno natural que rodea al pueblo, con la Silla de Felipe II en todo lo alto dominando la vista.

Precios, horarios y fechas

El tren no está funcionando durante todo el año, sino que lo hace en temporadas concretas, normalmente los fines de semana y periodos turísticos específicos como primavera y otoño. Aun así, es aconsejable reservar con antelación, ya que los billetes tienden a agotarse rápidamente. Parte de la estación Madrid-Príncipe Pío, normalmente por la mañana, y vuelve por la tarde después de comer. Es importante saber que los billetes que se adquieren incluyen la ida y la vuelta.

Los precios oscilan entre los 18 y los 37 euros, y todos incluyen el tren. El pack Travesía cuesta 18 euros e incluye la entrada al Monasterio para visita libre; el pack Leyendas cuesta 27 euros, e incluye recorrido panorámico en autobús por La Herrería y visita caracterizada por los jardines del Monasterio y por el conjunto histórico de San Lorenzo de El Escorial; y el pack Imperial, por 37 euros, incluye la visita guiada por el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y su Monasterio.