El tren más bonito de Europa es nocturno, panorámico y está hecho para ver auroras boreales: un trayecto que debes hacer una vez en la vida
Sus techos de cristal permitirán que los pasajeros queden maravillados con este espectáculo de la naturaleza.
Las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales más excepcionales de los que tenemos constancia. Sus etéreas luces de colores, que parecen tocar la Tierra, es uno de los mejores espectáculos que podemos presenciar en esta época del año.
Aunque estos últimos meses, aquí en España se han dejado ver en contadas ocasiones, para poder observarlas como es debido hace falta trasladarse hacia las zonas de mayor latitud del hemisferio norte del globo.
Si a la belleza de las auroras boreales le sumamos la experiencia única de un trayecto en un tren de lujo, obtenemos una de las vivencias más inolvidables del mundo.
Unas panorámicas de ensueño
Siguiendo su tendencia en promover el turismo sostenible, Noruega presentó recientemente el primer tren nocturno panorámico desde el que observar las autoras boreales.
Bautizado provisionalmente con el nombre de Midnight Aurora Train, sus vagones tendrán paredes y techos totalmente acristalados, asientos reclinables y una iluminación interior mínima, factores que garantizarán una visión libre de interferencias de las luces del norte.
Impulsado por Turismo de Noruega y la compañía ferroviaria estatal, Vy, el tren cubrirá un trayecto que pasará por Trondheim, Bodø y Tromsø, una de las áreas con menor contaminación lumínica del planeta, y por lo tanto donde mejor se pueden apreciar las auroras boreales. Los meses de actividad serán durante el período que va de septiembre a marzo, cuando hay más oscuridad y mayor actividad geomagnética, creándose las condiciones ideales para las “luces del norte”.
Sumado a la propuesta de turismo de lujo, el proyecto apuesta por la sostenibilidad, siendo la reducción del impacto ecológico den turismo en zonas sensibles del Ártico uno de los principales objetivos. Por eso, el tren funcionará con energía renovable proveniente de la red noruega.
El trayecto no será tan solo una experiencia visual. El tren contará con un sistema integrado de sensores, pantallas y conexión por satélite, el cuál proporcionará a los viajeros información en tiempo real sobre la actividad solar y condiciones atmosféricas que dan lugar a este fenómeno, convirtiendo la experiencia en un viaje educativo.
Además, realizará diversas paradas estratégicas, en las que los pasajeros podrán bajar del tren y observar las luces sin nada entre sus ojos y ellas. A casi 400 metros de altitud y sin carreteras de acceso, la estación de Katterat será una de estas paradas. Allí, los pasajeros descenderán hasta un antiguo poblado de montaña y encenderán una fogata, alrededor de la cual guías expertos explicarán todo tipo de detalles sobre las auroras boreales.
El recorrido del tren
Aunque todavía no se ha anunciado cuando se pondrá en marcha este tren tan especial, sí que se sabe que partirá de la estación de Narvik, y tendrá una duración de unas tres horas.
Con el objetivo de aprovechar al máximo la oscuridad del ártico, el horario de partida variará dependiendo de la época: entre septiembre y mediados de diciembre, la hora de encuentro en la estación será a las 18.30h, con salida a las 19h y regreso alrededor de las 22.15h. A partir del 17 de diciembre, la salida se efectuará a las 19.45h para regresar alrededor de las 22.50h.
Un factor que hace también muy atractivo este viaje es que costará 1.495 coronas noruegas por persona, lo que traducido a euros son unos 127€. En ese precio no solo se incluye el trayecto completo en tren, sino también bebidas calientes, unos refrigerios, la parada en Katterat y una visita al museo local, así como asesoría fotográfica para saber como capturar las auroras a la perfección, la presencia de un guía experto, y la proyección de un documental sobre las luces del norte.
Las reservas se gestionarán a través de las oficinas de Turismo de Noruega, agencias especializadas como Norwegian Travel, y operadores turísticos locales.
De momento habrá que tener paciencia, pero una vez se presente oficialmente este tren, ¡no dudes en subirte a bordo de él y vivir una experiencia única!
Síguele la pista
Lo último