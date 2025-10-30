El tren más bonito del mundo hace una ruta por los paisajes más románticos de Europa: de París a los acantilados de la costa Amalfitana en vagones Art Decó

El viaje en tren de París a la costa Amalfitana, pasando por Pompeya, se organiza en torno a tres noches (una de tren, dos de hotel) en las que pasan muchas cosas: a bordo de los vagones de época, y fuera de ellos. Porque si hay algo que caracteriza a la compañía es su gusto refinado y su excepcional carta de experiencias para completar uno de los viajes en tren más bonitos del mundo con uno de los hoteles más sofisticados de Italia, levantado en un palacete del siglo XI: un cuento de hadas entre frescos originales, techos abovedados y estilo italiano contemporáneo.