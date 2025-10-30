El tren más bonito del mundo hace una ruta por los paisajes más románticos de Europa: de París a los acantilados de la costa Amalfitana en vagones Art Decó
No es un viaje en tren: es un sueño hecho realidad.
El nuevo viaje en tren de Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, no es uno más. De hecho, no es solo un trayecto fastuoso sobre raíles que une dos de las regiones más románticas y fascinantes de Europa. Lo de este nuevo tren es un auténtico viaje en el tiempo. Y un sueño hecho realidad para los apasionados de los viajes de época.
Es la primera vez que los clásicos vagones color azul medianoche, de interiores con madera pulida, suntuosos tapizados y accesorios de época, conectarán dos de las regiones más hermosas del continente. Y lo hará con un viaje de noche desde la capital de Francia hacia el sur de Italia, para culminar en uno de los santuarios que la compañía tiene junto a los acantilados más bellos del Mediterráneo. Pero vayamos por partes.
Los dos destinos más bonitos de Europa
Villeggiatura, la nueva y esperada ruta del legendario Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train conectará la sofisticada París con la bellísima y escarpada Costa Amalfitana. Y, como si le hiciera falta añadir algún aliciente más a un viaje que de por sí ya es apasionante, el tren hará una parada en la antigua ciudad de Pompeya, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Cuánto dura el viaje en tren más bonito del mundo
El viaje en tren de París a la costa Amalfitana, pasando por Pompeya, se organiza en torno a tres noches (una de tren, dos de hotel) en las que pasan muchas cosas: a bordo de los vagones de época, y fuera de ellos. Porque si hay algo que caracteriza a la compañía es su gusto refinado y su excepcional carta de experiencias para completar uno de los viajes en tren más bonitos del mundo con uno de los hoteles más sofisticados de Italia, levantado en un palacete del siglo XI: un cuento de hadas entre frescos originales, techos abovedados y estilo italiano contemporáneo.
Qué sucede a bordo de este fascinante viaje
Desde la copa de champán de bienvenida y los cócteles al atardecer, al menú gastronómico (inspirado en las regiones de esta ruta) y la música en vivo en su piano bar. Todo eso sucede antes de la primera noche a bordo. Al día siguiente, los huéspedes se despiertan con las impresionantes vistas a las colinas italianas y un desayuno servido directamente en sus compartimentos, mientras el tren continúa su viaje hacia el sur de Italia.
Y justo después del almuerzo, llega la primera parada: Pompeya. Una visita guiada por las extraordinarias ruinas de la ciudad romana sepultada por la lava y las cenizas del Vesubio muy cerca de la costa de Nápoles. Los huéspedes que se alojen en la Grand Suite, el compartimento con la categoría más superior de todas, tendrán un acceso exclusivo a la Casa del Larario Regio V, “un tesoro arqueológico que rara vez se abre” al público, como apuntan desde la compañía ferroviaria.
El hotel con la piscina más bonita de Positano
El premio, al final del camino, está en Caruso, A Belmond Hotel, el alojamiento de ensueño ubicado en Ravello, el corazón de la costa amalfitana, que compite en belleza con la majestuosidad de los acantilados y la elegancia atemporal de este destino en el que la Dolce Vita lo es todo. Su piscina infinita a 300 metros sobre el nivel del mar es, junto a la cena al aire libre prevista para esa noche, el broche a la segunda jornada con el sello Belmond.
Un paseo privado en barco por Positano, este pueblo que parece brotar como una cascada en las laderas de la costa Amalfitana, y descubrir las calas más recónditas, o incluso una clase de pintura a puerta cerrada, sin salir del hotel, con un artista local en la terraza Loggia de Caruso, son algunas de las actividades previstas para el último día de viaje en tierras italianas, que culminará con una cena de gala en los jardines Wagner de Caruso.
Hay que esperar hasta mayo de 2026 para que la compañía escriba un nuevo capítulo en la historia de los viajes de lujo sobre raíles. Y lo hará sumando este nuevo trayecto en una de sus líneas legendarias. Puro glamour y elegancia propias de la Edad de Oro de los viajes en tren.
