El viaje en tren más bonito del mundo cuesta menos de 40 euros: tiene vagones de la Belle Époque, vistas al mayor lago de agua dulce de Europa Occidental y un horario especial

Para los viajeros que disfrutan no solo del destino, hay formas de viajar que convierten el trayecto en parte esencial de la experiencia. En este sentido, el tren sigue siendo, sin discusión, una de las formas más evocadoras para disfrutar del paisaje. El desplazamiento no debe ser simplemente un trámite hasta un lugar paradisíaco, puede ser un viaje completo que enamore tus sentidos y conquiste tu corazón con unas vistas que probablemente no podrías ver a pie... A veces solo se trata de mirar por la ventana, apagar el teléfono móvil y valorar lo que nos rodea.

Sus interiores son, literalmente, hacer un viaje a la Belle Époque. / Istock / Shawn.ccf

En Europa, donde la tradición ferroviaria se mezcla con el gusto por lo estético, por lo que aún sobreviven rutas que parecen sacadas de otra época. Podemos decir que el ferrocarril vive una segunda edad dorada. Cada vez más viajeros dejan atrás el avión o el coche para apostar por un medio de transporte más sostenible, cómodo y, en muchos casos, también más económico. Pero más allá de su eficiencia, el tren conserva algo difícil de encontrar en otra parte: la capacidad de convertir el trayecto en una experiencia en sí misma tanto por sus paisajes como por su gastronomía, y dentro de este universo hay algunos inspirados en la Belle Époque que te permiten sentirte en una película de otra etapa histórica.

Adriana Fernández

El tren europeo de la Belle Époque más especial es también el mejor conservado

Una de las más experiencias más especiales es la que propone el GoldenPass Belle Époque. Este convoy, uno de los mejor conservados de Europa, conecta Montreux con Zweisimmen en un recorrido de poco menos de dos horas que resume buena parte de la esencia paisajística del interior de Suiza. Pero aquí el atractivo no está solo fuera, en los lagos y montañas, sino también dentro del propio vagón. Porque viajar en este tren es, en cierto modo, viajar en el tiempo.

El tren GoldenPass Belle Epoque de Suiza / Istock / CHENG FENG CHIANG

Por si fuera poco, es posible conseguir billetes por menos de 40 euros, una cifra muy alejada de otros trenes históricos de lujo. Su estética está inspirada en el Golden Mountain Pullman Express de los años treinta, heredero del mismo espíritu que el mítico Orient Express. Maderas nobles, asientos de terciopelo azul y una cuidada atención al detalle recrean ese ambiente elegante y pausado que hoy resulta casi exótico para muchos viajeros.

Qué debes saber antes de viajar en este tren histórico de lujo

El recorrido arranca junto al lago Lemán (mayor lago de agua dulce de Europa Occidental), donde el agua y las montañas crean una postal difícil de olvidar. A medida que el tren se adentra en el valle, el paisaje cambia: aparecen praderas, pueblos de madera y, más adelante, la región de Gruyère, conocida tanto por su queso como por su estética de cuento. El trayecto continúa hacia el Pays-d’Enhaut, antes de alcanzar Gstaad, uno de los destinos alpinos más reconocidos, y culminar en Zweisimmen.

Un precioso tren suizo entre viñedos y lagos. / Istock / Ludwig Deguffroy

En el camino, no faltan iconos del patrimonio suizo, como el Castillo de Chillon, que aparece como una postal perfecta junto al lago. Lagos, bosques, montañas y arquitectura tradicional se suceden en un recorrido que condensa la diversidad del país en apenas unas horas. Además, aunque la estética sea retro, el confort es plenamente contemporáneo: amplios ventanales panorámicos, asientos cómodos y, en algunos vagones, incluso espacios dedicados a la degustación de vinos locales.

¡Ojo! El tren solo realiza dos viajes de ida y vuelta al día, que salen por la mañana. Un detalle muy importante si vas a comprar sus billetes, ya que podría dar lugar a confusión con otro tren no histórico que realice el mismo recorrido o uno similar. De hecho, durante el verano es recomendable reservar asiento con antelación debido a la alta demanda.