El tren más bonito del mundo está en España: tiene vagones de la Belle Époque y recorre las zonas más bonitas del centro del país

La inauguración de la línea fue en 1851, con la reina Isabel II a la cabeza y una longitud de 49 kilómetros. El trazado es prácticamente el mismo que se formó en aquel entonces. Lo único que no se sabe a ciencia cierta es qué pasó con el último tramo desde la estación de Aranjuez hasta la Puerta de Damas del Palacio, ya que se decía que los últimos carriles eran de plata. Aunque el nombre lo recibe por ser la fresa el producto por excelencia en el Real Sitio.