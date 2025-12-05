El tren más bonito del mundo está en España: tiene vagones de la Belle Époque y recorre las zonas más bonitas del centro del país
Pasa por las ciudades más bonitas del centro de la península y tiene vagones del siglo XX.
Disfrutar del destino es una maravilla, pero hacer lo mismo con el viaje en sí mismo es una experiencia aún más inolvidable. Escoger bien el medio transporte puede convertir una escapada normal en una muy especial. Más aún si se hace en tren. Este medio de transporte transmite un aura única que transporta al viajero a un pasado como el de Agatha Christie, una gran enamorada de los viajes y de su querido Orient Express.
En España contamos con trenes similares como el Expreso de La Robla. Pero si hay uno que roba el corazón de los más apasionados por la historia y los viajes en tren es el Tren de la Fresa, que conecta Madrid con Aranjuez en un trayecto corto pero intenso, desconocido y muy interesante. Esta línea se creó como la idea primigenia de un proyecto mucho mayor: unir la capital española con el Mediterráneo. Pero se quedó en la residencia primaveral de la corte.
La inauguración de la línea fue en 1851, con la reina Isabel II a la cabeza y una longitud de 49 kilómetros. El trazado es prácticamente el mismo que se formó en aquel entonces. Lo único que no se sabe a ciencia cierta es qué pasó con el último tramo desde la estación de Aranjuez hasta la Puerta de Damas del Palacio, ya que se decía que los últimos carriles eran de plata. Aunque el nombre lo recibe por ser la fresa el producto por excelencia en el Real Sitio.
Las rutas que ofrece el Tren de la Fresa
Ofrece diferentes itinerarios con distintas tarifas y para gustos de todo tipo, desde familias con niños hasta personas con intereses históricos.
- Ruta Fresas al Natural. Se incluyen los viajes de ida y vuelta en el tren histórico, el Tren de la Fresa.
- Ruta Fresas con Nata. Además del recorrido en el tren, se incluye el tren turístico de Aranjuez, el Chiquitrén y una visita guiada por los jardines históricos del Parterre y de la Isla.
- Ruta Fresas del Tajo. Aquí se ofrece también un recorrido por el río Tajo en el barco turístico y una visita guiada por los jardines históricos del Parterre, de la Isla y del Príncipe.
- Ruta Fresas Reales. En esta ruta se realiza la visita guiada al Palacio Real de Aranjuez y al jardín histórico del Príncipe, además del Museo de las Falúas Reales.
- Rutas combinadas: Nata del Tajo, Nata Real y Tajo Real. Combinan las rutas anteriores en otras más completas.
- Fresas Ciclistas. Una visita por el Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en bicicleta.
- Fresas con Música. Esta es una forma muy distinta de descubrir Aranjuez, a través de los mejores grupos de Música Antigua actuales que tocan a orillas del Tajo.
- Fresas de la Huerta. Con esta ruta, podrás conocer las huertas históricas en las que se siembran las fresas.
- Fresas entre Piraguas. Se trata de un recorrido de 2 horas en piragua por el tramo navegable del Tajo, unido a una visita guiada por los jardines históricos de Aranjuez.
El interior del tren más bonito de Madrid
El tren se compone de un furgón y un vagón de la década de 1960, cuatro coches de madera de los años 20 que se llaman 'Costa' y un coche metálico de pasillo lateral de los 40. Los más bonitos son los Costa, coches de madera con plataformas abiertas con balconcillo en los extremos. Se llaman así porque son los que se utilizaban en los servicios de la costa catalana. Se perdieron con el tiempo, pero en los 60 se recuperaron para rodajes cinematográficos.
Los furgones los empleaba el servicio y se usaban para llevar las mercancías. Además, como curiosidad, cuenta con dos vigías, ventanucos que sobresalen y por los que se asomaban los trabajadores para controlar que todo fuera bien en caso de inclemencias meteorológicas. En su conjunto, es un tren de lo más curioso que conduce a una de las ciudades con más historia de la Comunidad de Madrid y que merece la pena conocer.
Uno de sus monumentos más famosos es el Palacio Real, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco -en toda la comunidad solo hay cinco enclaves con este galardón-. El interior del palacio es espectacular, pero también lo es su exterior, con más de 111 hectáreas de jardines y huertas donde los reyes se recreaban en sus vacaciones de primavera. Pero también hay otros lugares de interés como el Teatro Real Carlos III, el Real Convento de San Pascual o el mercado de abastos.
Síguele la pista
Lo último