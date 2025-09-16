El tren más bonito de Europa cuesta 15 euros: recorre paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad, bosques alpinos y gargantas profundas
El tren de Semmering, a poco más de una hora de Viena, no es solo un medio de transporte, es un viaje en el tiempo entre viaductos imposibles, túneles excavados en la roca y montañas que parecen salidas de un cuento alpino.
El ferrocarril de Semmering se inauguró en 1854 y fue una auténtica revolución, pues el primer trazado ferroviario de montaña de Europa. Su construcción supuso un reto técnico titánico: 41 km de vías, 16 viaductos, más de 100 puentes de piedra y 14 túneles para salvar un desnivel de 460 metros entre Gloggnitz y Mürzzuschlag. No es moco de pavo, ¿verdad?
El resultado fue tan espectacular que en 1998 la UNESCO declaró el ferrocarril de Semmering Patrimonio de la Humanidad, no solo por su valor histórico, sino porque sigue funcionando más de siglo y medio después.
Viajar entre gargantas y bosques alpinos
El billete cuesta unos 15 euros y el trayecto dura poco menos de dos horas, pero la experiencia vale mucho más. El tren serpentea entre gargantas profundas, atraviesa viaductos que parecen colgados en el aire y se adentra en bosques alpinos donde cada estación del año pinta un cuadro distinto; verdes intensos en primavera, tonos dorados en otoño y un blanco de postal en invierno.
Las mejores vistas se disfrutan desde los tramos donde el tren se asoma a barrancos espectaculares, como en el viaducto de Kalte Rinne, una de las joyas de la línea. Allí, la mezcla de ingeniería y paisaje alcanza un equilibrio perfecto.
Un tren con historia y mucho encanto
El ferrocarril fue idea de Carl Ritter von Ghega, un ingeniero veneciano que convenció al Imperio Austrohúngaro de que se podía domar la montaña con trenes de vapor. En su época fue un símbolo de modernidad, y todavía hoy conserva ese aire romántico de los grandes viajes del XIX.
Muchos aristócratas europeos viajaban en él para llegar a las estaciones de esquí y balnearios de Semmering, lo que convirtió la línea en una especie de pasarela social sobre raíles. Hoy, sin perder ese toque histórico, es un tren accesible y cotidiano que cualquiera puede disfrutar.
Una excursión perfecta desde Viena
El tren de Semmering es también la escapada ideal desde Viena. Desde la capital austríaca hay conexiones directas hasta Gloggnitz, punto de partida de la línea, y en apenas hora y media ya estarás subido al tren más bonito de Europa.
Al llegar a Mürzzuschlag, merece la pena visitar el Museo del Ferrocarril del Sur, donde se conserva material histórico y se explica cómo se construyó esta obra colosal. Y si tienes tiempo, en la estación intermedia de Semmering puedes bajar para hacer alguna de las rutas de senderismo que recorren miradores espectaculares sobre los viaductos.
Paisaje, cultura y deporte
La región de Semmering es algo más que un lugar de pas, es un pequeño paraíso alpino para los que buscan naturaleza, esquí en invierno y senderismo en verano. Los hoteles históricos, muchos de ellos construidos para los viajeros del ferrocarril, aún conservan el aire señorial de principios del siglo XX.
La zona está salpicada de rutas panorámicas señalizadas, como el Bahnwanderweg, un sendero de 20 km que sigue el trazado del tren y ofrece algunos de los mejores miradores sobre viaductos y gargantas.
Un viaje de película por 15 euros
El tren de Semmering es mucho más que transporte: es una experiencia de esas que se graban en la memoria. Viajar en él es sentir cómo la historia de la ingeniería se mezcla con la belleza de los Alpes austríacos, todo por un precio ridículo comparado con lo que ofrece.
En un mundo donde cada vez se paga más por experiencias mediocres, aquí tienes la oportunidad de recorrer un paisaje Patrimonio de la Humanidad, atravesar viaductos imposibles y asomarte a gargantas de vértigo por solo 15 euros. Un viaje de película que demuestra que, a veces, los mejores tesoros están en las vías menos transitadas.
Síguele la pista
Lo último