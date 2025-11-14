El tren más bonito de España recorre los paisajes más soberbios del norte: desde los Picos de Europa hasta la catedral de Santiago pasando por las urbes vascas

En España tenemos la suerte de contar con una de las redes ferroviarias más completas y eficientes de Europa. Pero, más allá de la conveniencia de los trayectos, hay un puñado de viajes verdaderamente especiales con papeletas para convertirse en la experiencia de nuestra vida. El que posiblemente sea el más bonito de todos, por los lugares que atraviesa y por la belleza de sus coches, es el Transcantábrico.