El tren más bonito de España cuesta 40 euros: con vagones modernistas de 1912 y vistas hacia los paisajes más desconocidos de Baleares

Una vez en el pueblo de Sóller, se puede tomar el tranvía que conecta con el puerto y la playa en un trayecto de cinco kilómetros que se estrenó en 1913, un año después de la inauguración del tren. Pero antes de alcanzar este momento, no se puede dejar de disfrutar de los paisajes que ofrece el Tren de Sóller. Durante una hora de viaje, se suceden campos de pinos, olivos y almendros y antiguas fincas, al tiempo que se va descubriendo la sierra poco a poco.